Acque scure nel Tusciano | il Comune segnala il fenomeno alla Procura
Segnalato alla Procura della Repubblica e al Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, il ripetersi del fenomeno di acque nel fiume Tusciano che si manifesta puntualmente nel periodo di molitura delle olive. A esporre il problema agli enti competenti, l’Ufficio Ambiente del Comune di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Acque nere finiscono in mare, MareAmico: "Colpa di una ostruzione della condotta fognaria" -- "Per colpa di una ostruzione della condotta fognaria, migliaia di litri di acque nere invadono il...
Battipaglia, acque scure nel Tusciano - Il Comune segnala il fenomeno alla Procura Con una comunicazione alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno e al Comando Carabinieri per la ...
Battipaglia, depuratore ancora fuori uso: acque reflue nel Tusciano - L'impianto di depurazione di Tavernola torna al centro dell'attenzione dopo il grave furto di rame avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 gennaio.