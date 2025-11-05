Achille Polonara rivela | Mi hanno detto che al 90% sarei morto Dimesso dall’ospedale dopo 10 giorni di coma

Una lunga e difficile battaglia quella che sta affrontando il giocatore della Dinamo Sassari e della Nazionale italiana di basket, Achille Polonara. La leucemia mieloide acuta, diagnosticata il 10 giugno, è l’avversaria con cui il cestista nostrano sta lottando con tutte le proprie forze. Dopo il trapianto di midollo osseo dello scorso 25 settembre all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna con midollo compatibile al 90% di una donatrice americana, c’era stato un peggioramento delle sensibili condizioni il 16 ottobre. Il tutto dovuto all’insorgenza di una brusca embolia cerebrale, che ha causato una grave carenza d’ossigeno al cervello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Achille Polonara rivela: “Mi hanno detto che al 90% sarei morto”. Dimesso dall’ospedale dopo 10 giorni di coma

Altri contenuti sullo stesso argomento

Achille Polonara racconta l'incubo dopo il trapianto di midollo osseo: "Ma non vi libererete di me: ho fatto una promessa a mia moglie" #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

La battaglia di Achille. Polonara in coma per 10 giorni, il racconto alle Iene, "mi sentivo in un'altra città" - X Vai su X

Achille Polonara e il racconto dei 10 giorni di coma alle Iene: presto sarà dimesso - Le Iene hanno raccontato il terribile periodo che ha vissuto nelle ultime settimane il cestista Achille Polonara, entrato in coma dopo il trapianto di midollo. Si legge su dire.it

Polonara verso le dimissioni: «Momenti terribili, ma Achille sta meglio» - La moglie del cestista racconta il dramma e il sollievo dopo settimane da incubo: «Rischio enorme, ora guardiamo avanti» ... Segnala laprovinciadivarese.it

Achille Polonara e la leucemia, le condizioni del giocatore di basket dopo il trapianto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Achille Polonara e la leucemia, le condizioni del giocatore di basket dopo il trapianto ... Come scrive tg24.sky.it