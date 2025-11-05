Achille Polonara | Mi avevano detto che al 90% sarei morto Mi sembrava di essere in un' altra città Ho fatto una promessa a mia moglie

Il cestista ha raccontato al programma Le Iene che è stato 10 giorni in coma dopo il trapianto. Lo scorso giugno gli è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Achille Polonara: «Mi avevano detto che al 90% sarei morto. Mi sembrava di essere in un'altra città. Ho fatto una promessa a mia moglie»

Altre letture consigliate

Le complicazioni dopo il trapianto di midollo, il coma indotto, le possbilità di sopravvivenza ridotte al lumicino. Il drammatico racconto di Achille Polonara - facebook.com Vai su Facebook

Achille Polonara e il racconto dei 10 giorni in coma: «Mi sembrava di essere in un'altra città. Mi avevano detto che al 90% sarei morto» - X Vai su X

Polonara, l’embolia dopo il trapianto: «Dieci giorni in coma, mi avevano detto che al 90% sarei morto» - Un coma durato 10 giorni, lo stesso Polonara ha raccontato quei drammatici momenti: «Mi avevano detto che al 90% ... Secondo unionesarda.it

Achille Polonara a "Le Iene": "Mi avevano detto che al 90% sarei morto" - "Le Iene" raccontano la rinascita di Achille Polonara, il giocatore di basket colpito da leucemia mieloide acuta: nei giorni scorsi la iena Nicolò De Devitiis ha ricevuto u ... Da msn.com

Achille Polonara alle Iene: «Sono stato in coma 10 giorni, mi avevano detto che al 90% sarei morto». Poi il risveglio e l'uscita dall'ospedale - Achille Polonara, ex giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, ha vissuto nelle ultime settimane momenti di profonda difficoltà dopo il trapianto di midollo osseo al ... Da msn.com