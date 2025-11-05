Achille Polonara | Mi avevano detto che al 90% sarei morto Mi sembrava di essere in un' altra città Ho fatto una promessa a mia moglie

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cestista ha raccontato al programma Le Iene che è stato 10 giorni in coma dopo il trapianto. Lo scorso giugno gli è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

