Achille Polonara il trapianto e poi il coma | È stata dura mi avevano dato poche speranze

Golssip.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cestista della Dinamo Sassari era stato operato col trapianto di midollo per una forma aggressiva di leucemia. 🔗 Leggi su Golssip.it

achille polonara il trapianto e poi il coma 200 stata dura mi avevano dato poche speranze

© Golssip.it - Achille Polonara, il trapianto e poi il coma: “È stata dura, mi avevano dato poche speranze”

Leggi anche questi approfondimenti

achille polonara trapianto comaLa battaglia di Achille. Polonara in coma per 10 giorni, il racconto alle Iene, "mi sentivo in un'altra città" - Il cestista, affetto da leucemia mieloide e a settembre è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo, ha superato la crisi e ora può uscire ... Da huffingtonpost.it

achille polonara trapianto comaAchille Polonara e il racconto dei 10 giorni di coma alle Iene: presto sarà dimesso - Le Iene hanno raccontato il terribile periodo che ha vissuto nelle ultime settimane il cestista Achille Polonara, entrato in coma dopo il trapianto di midollo. Lo riporta dire.it

achille polonara trapianto comaAchille Polonara alle Iene: «Sono stato in coma 10 giorni, mi avevano detto che al 90% sarei morto». Poi il risveglio e l'uscita dall'ospedale - Achille Polonara, ex giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, ha vissuto nelle ultime settimane momenti di profonda difficoltà dopo il trapianto di midollo osseo al ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Achille Polonara Trapianto Coma