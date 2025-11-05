Achille Polonara il trapianto e poi il coma | È stata dura mi avevano dato poche speranze

Il cestista della Dinamo Sassari era stato operato col trapianto di midollo per una forma aggressiva di leucemia. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Achille Polonara, il trapianto e poi il coma: “È stata dura, mi avevano dato poche speranze”

La battaglia di Achille. Polonara in coma per 10 giorni, il racconto alle Iene, "mi sentivo in un'altra città" - Il cestista, affetto da leucemia mieloide e a settembre è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo, ha superato la crisi e ora può uscire ... Da huffingtonpost.it

