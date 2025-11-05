Dopo oltre un mese di silenzio, Achille Polonara e la moglie Erika Bufano hanno scelto di raccontare che cosa è successo dopo il trapianto di midollo a cui si è sottoposto il giocatore di basket lo scorso 25 settembre. Le voci si rincorrevano da tempo, ma per ragioni di privacy nessuna testata giornalistica le aveva diffuse. Martedì sera in un servizio a Le Iene è stato confermato che Polonara dopo l’operazione è stato in coma per diversi giorni. La moglie Erika a Nicolò De Devitiis ha confidato che la situazione era gravissima: “Achille è svenuto e gli è partito un trombo, il suo cervello è andato in carenza di ossigeno, le sue possibilità di vita sono molto basse”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Achille Polonara è stato in coma, il racconto in tv: “Non ricordo nulla, avevano detto che al 90% sarei morto”. Cosa è successo