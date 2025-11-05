Achille Polonara e la battaglia per la vita | dal coma alle dimissioni Come sta oggi

La sera di martedì 4 novembre l'Italia del basket, e non solo, si è fermata, ed ha tenuto il fiato sospeso, per seguire con grande apprensione un servizio andato in onda su Le Iene. Il popolare programma di inchiesta e intrattenimento targato Mediaset. Il servizio in questione, firmato Nicolo? De. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Achille Polonara racconta l'incubo dopo il trapianto di midollo osseo: "Ma non vi libererete di me: ho fatto una promessa a mia moglie" #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Achille Polonara si è sottoposto a un trapianto di midollo per cercare di battere la leucemia che l'ha colpito, le complicanze però sono state drammatiche e il cestista è finito in coma. Oggi Achille si sta riprendendo e il nostro @nicdedevitiis è tornato a trovarlo! - X Vai su X

La battaglia di Achille. Polonara in coma per 10 giorni, il racconto alle Iene, "mi sentivo in un'altra città" - Il cestista, affetto da leucemia mieloide e a settembre è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo, ha superato la crisi e ora può uscire ... huffingtonpost.it scrive

Achille Polonara alle Iene: «Sono stato in coma 10 giorni, mi avevano detto che al 90% sarei morto». Poi il risveglio e l'uscita dall'ospedale - Achille Polonara, ex giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, ha vissuto nelle ultime settimane momenti di profonda difficoltà dopo il trapianto di midollo osseo al ... Scrive msn.com

Achille Polonara e la leucemia: a Le Iene il commovente racconto della battaglia del cestista - Le Iene hanno raccontato il terribile periodo che ha vissuto nelle ultime settimane il cestista Achille Polonara, entrato in coma dopo il trapianto di midollo. Da corrierenazionale.it