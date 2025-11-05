Achille Polonara e la battaglia per la vita | dal coma alle dimissioni Come sta oggi

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera di martedì 4 novembre l'Italia del basket, e non solo, si è fermata, ed ha tenuto il fiato sospeso, per seguire con grande apprensione un servizio andato in onda su Le Iene. Il popolare programma di inchiesta e intrattenimento targato Mediaset. Il servizio in questione, firmato Nicolo? De. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

achille polonara battaglia vitaLa battaglia di Achille. Polonara in coma per 10 giorni, il racconto alle Iene, "mi sentivo in un'altra città" - Il cestista, affetto da leucemia mieloide e a settembre è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo, ha superato la crisi e ora può uscire ... huffingtonpost.it scrive

achille polonara battaglia vitaAchille Polonara alle Iene: «Sono stato in coma 10 giorni, mi avevano detto che al 90% sarei morto». Poi il risveglio e l'uscita dall'ospedale - Achille Polonara, ex giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, ha vissuto nelle ultime settimane momenti di profonda difficoltà dopo il trapianto di midollo osseo al ... Scrive msn.com

achille polonara battaglia vitaAchille Polonara e la leucemia: a Le Iene il commovente racconto della battaglia del cestista - Le Iene hanno raccontato il terribile periodo che ha vissuto nelle ultime settimane il cestista Achille Polonara, entrato in coma dopo il trapianto di midollo. Da corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Achille Polonara Battaglia Vita