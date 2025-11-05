Achille Polonara alle Iene | Sono stato in coma dicevano sarei morto

Martedì 4 novembre, l’Italia del basket – e non solo -si è fermata per seguire con grande partecipazione e commozione il servizio andato in onda su Le Iene, firmato da Nicolò De Devitiis. Il programma ha ripercorso le tappe più difficili e significative della battaglia per la vita di Achille Polonara, cestista della Nazionale e della Dinamo Sassari, al quale lo scorso giugno è stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene) Il racconto di Erika Bufano, moglie di Polonara. “Gli è partito un trombo, il suo cervello è andato in carenza di ossigeno e le possibilità di vita sono molto basse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Achille Polonara alle Iene: “Sono stato in coma, dicevano sarei morto”

