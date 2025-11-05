Accusato di comprare voti a 25 euro dal clan Parisi | chi è Antonio Lopez l' assessore candidato con Forza Italia arrestato in Puglia

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fitta trama tra politica, mafia e affari e una presunta compravendita di voti tramite il clan Parisi di Bari. La Guardia di finanza del nucleo di polizia economico finanziaria e del Gico di Bari ha arrestato oggi, mercoledì 5 novembre, sei persone. Le indagini si sono concentrate su un. 🔗 Leggi su Today.it

