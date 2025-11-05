Accordo Ue | taglio del 90% delle emissioni entro il 2040
Accordo raggiunto a maggioranza qualificata dopo 24 ore di negoziati: obiettivo -90% emissioni entro il 2040, con nuove flessibilità sui crediti di carbonio e revisione biennale del piano.. Dopo oltre 24 ore di negoziati, i ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul nuovo obiettivo climatico: riduzione del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. L’intesa include diverse flessibilità per rendere la traiettoria di riduzione meno rigida: possibilità di contabilizzare fino al 5% di crediti di carbonio internazionali extra-Ue nel bilancio delle emissioni;. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
