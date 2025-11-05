Accordo Ue sul clima | riduzione 90% emissioni entro 2040 con flessibilità

I ministri dell’ambiente dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo sull’obiettivo proposto per il 2040 di riduzione delle emissioni e hanno definito un nuovo piano climatico per il 2035. I ministri hanno adottato un obiettivo giuridicamente vincolante per ridurre le emissioni nell’Ue dell’85% entro il 2040. L’accordo prevede che un’ulteriore riduzione del 5% venga conseguita esternalizzando all’estero la riduzione dell’inquinamento attraverso l’acquisto di crediti di carbonio internazionali. Oltre a ciò, ai governi sarebbe consentito utilizzare i crediti per esternalizzare altri 5 punti percentuali dei loro obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Accordo Ue sul clima: riduzione 90% emissioni entro 2040 con flessibilità

Approfondisci con queste news

? Oggi si apre il Forum di Parigi sulla pace 2025. La prima tavola rotonda torna sull'Accordo di Parigi sul clima, a quasi 10 anni dalla sua firma. #PPF2025 #AccordDeParis #Clima - X Vai su X

#Clima, ONU: “piani degli Stati ben lontani dal raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi” - facebook.com Vai su Facebook

Ue, accordo sul nuovo target per il clima - I ministri dell’Ambiente dell’Unione europea hanno trovato un accordo sul nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2040. Scrive lettera43.it

Clima: l’Ue punta al -90% di emissioni entro il 2040 - L’Italia vota a favore: “Intesa sul clima buona e bilanciata” ... Da fortuneita.com

Clima: ministri Ue raggiungono l'accordo su target 2040 e flessibilita' (RCO) - Il ministro danese per il clima Lars Aagaard ha annunciato che il Consiglio Ue 'ha raggiunto ... Riporta ilsole24ore.com