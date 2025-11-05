Accordo Ue sul clima | obiettivo taglio delle emissioni del 90% entro il 2040

Emissioni giù del 90% entro i prossimi 15 anni. I ministri dell'ambiente dell'Ue hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul taglio delle emissioni che dovrebbe concretizzarsi entro il 2040, con l'intesa che prevede una serie di flessibilità per rendere la traiettoria meno rigida.Ue. 🔗 Leggi su Today.it

