Accordo Ue su taglio emissioni del 90%
Accordo sul clima. Dopo oltre un giorno di negoziati, i ministri europei approvano il taglio delle emissioni del 90% entro il 2040. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
News recenti che potrebbero piacerti
Accordo Ue sul #clima: taglio emissioni del 90% entro il 2040. Tensioni nel #Ppe - X Vai su X
I ministri dell'#ambiente dell'Ue hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040, includendo una serie di flessibilità per rendere la traiettoria meno rigida. L'intesa, arrivata dopo oltre 24 ore di negoziati, p - facebook.com Vai su Facebook
Accordo tra i ministri Ue su target clima: -90% di emissioni al 2040 con flessibilità - I ministri dell'ambiente dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul taglio delle emissioni del 90% ... iltempo.it scrive
Accordo Ue sul clima: taglio emissioni del 90% entro il 2040. Tensioni nel Ppe - Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin: «Sul target climatico al 2040 si è raggiunto un buon accordo, si tratta di un buon compromesso» ... Come scrive italiaoggi.it
Accordo Ue sul clima, tagli del 90% delle emissioni al 2040 con flessibilità - I ministri dell'ambiente dell'Ue hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040, includendo una serie di flessibilità per rendere la traiettoria ... ansa.it scrive