Accordo Ue su taglio emissioni del 90%

Tv2000.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accordo sul clima. Dopo oltre un giorno di negoziati, i ministri europei approvano il taglio delle emissioni del 90% entro il 2040. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Accordo Ue su taglio emissioni del 90%

