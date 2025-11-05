Arthur Atta sta catturando le attenzioni di tanti: ed il Napoli spera che lo United faccia il colpo per andare su Mainoo 11 partite, Coppa Italia compresa, due goal e due assist. Non è questo, però, ad aver attratto gli occhi dell’Europa calcistica che conta su Arthur Atta dell’Udinese. Classe 2003, per questo da considerarsi ancora under per la compilazione delle liste, ha messo in luce doti che hanno scomodato paragoni importanti. C’è chi l’ha avvicinato a Paul Pogba, chi ha grandi centrocampisti della Premier presenti e passati. Anatomia di un prospetto da top Atta ha dimostrato caratteristiche fondamentali nel calcio moderno: parte interno, completa esterno l’azione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Accordo per Atta, il triangolo fa esultare Conte: colpaccio Napoli