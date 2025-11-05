Accoltellatore liberato dalle toghe | Non è più socialmente pericoloso
Dopo la condanna per aver ferito a colpi di lama due anziani, un giudice non rinnovò all’aggressore di Milano la permanenza nella Rems, struttura erede dei manicomi. Oggi in crisi per scarsità di posti e boom di stranieri.. La confessione choc di Vincenzo Lanni: «Ho attaccato in piazza Aulenti per rabbia verso il sistema economico». Il difensore: «È dispiaciuto, comprende ciò che ha fatto».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
