Accoltellatore liberato dalle toghe | Non è più socialmente pericoloso

Laverita.info | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la condanna per aver ferito a colpi di lama due anziani, un giudice non rinnovò all’aggressore di Milano la permanenza nella Rems, struttura erede dei manicomi. Oggi in crisi per scarsità di posti e boom di stranieri.. La confessione choc di Vincenzo Lanni: «Ho attaccato in piazza Aulenti per rabbia verso il sistema economico». Il difensore: «È dispiaciuto, comprende ciò che ha fatto».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

accoltellatore liberato dalle toghe non 232 pi249 socialmente pericoloso

© Laverita.info - Accoltellatore liberato dalle toghe: «Non è più socialmente pericoloso»

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Accoltellatore Liberato Toghe 232