Accoltellata alla schiena a Milano è arrivata la notizia dall’ospedale su Anna Laura

Ci sono notizie confortanti riguardo alle condizioni di Anna Laura Valsecchi, la donna di 43 anni che è stata accoltellata alla schiena in pieno giorno, lunedì mattina, nella centrale piazza Gae Aulenti a Milano. Le condizioni della vittima. La donna, tuttora ricoverata presso l' ospedale Niguarda, è stata risvegliata dai sanitari e, dettaglio fondamentale, ora respira autonomamente. Le sue condizioni di salute sono state definite stabili, un miglioramento significativo. Tuttavia, a causa della gravità dell'aggressione subita, la prognosi rimane ancora riservata. L'arresto dell'aggressore. Per l'episodio di violenza è stato arrestato un uomo di 59 anni, identificato come Vincenzo Lanni.

