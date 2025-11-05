Accoltellata a Milano perché Vincenzo Lanni era libero?

Dal tribunale del Riesame un anno fa era stato dichiarato "socialmente non pericoloso". Vincenzo lanni, il 59enne reo confesso per aver accoltellato in piazza Gae Aulenti a Milano una vittima scelta a caso. E la procura di Milano punta i riflettori sui colleghi che a suo tempo, scontate le condanne in carcere per altri due tentati omicidi simili, avevano allentato le misure restrittive. Dal maggio 2020 l'ex informatico, affetto da "disturbo schizoide e capacità di intendere fortemente scemata", era in "reinserimento" presso la comunità di recupero 4exodus vicino a Varese. Ma pochi giorni fa aveva litigato con un operatore sociale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

