Accoltellata a Milano perché Vincenzo Lanni era libero?

Dal tribunale del Riesame un anno fa era stato dichiarato "socialmente non pericoloso". Vincenzo lanni, il 59enne reo confesso per aver accoltellato in piazza Gae Aulenti a Milano una vittima scelta a caso. E la procura di Milano punta i riflettori sui colleghi che a suo tempo, scontate le condanne in carcere per altri due tentati omicidi simili, avevano allentato le misure restrittive. Dal maggio 2020 l'ex informatico, affetto da "disturbo schizoide e capacità di intendere fortemente scemata", era in "reinserimento" presso la comunità di recupero 4exodus vicino a Varese. Ma pochi giorni fa aveva litigato con un operatore sociale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Accoltellata a Milano, perché Vincenzo Lanni era libero?

Contenuti che potrebbero interessarti

Vincenzo Lanni, accusato dell'accoltellamento di Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti a #Milano, era stato allontanato dalla comunità di recupero Exodus, di #CasaleLitta. Gli aggiornamenti: https://www.prealpina.it/pages/accoltellata-a-milano-aggre - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata a Milano, 59enne confessa l'aggressione: vittima scelta a caso #Milano #donnaaccoltellata #4novembre - X Vai su X

Donna accoltellata a Milano, attesa convalida fermo accoltellatore - È attesa la convalida del fermo per Vincenzo Lanni, 59 anni, accusato di aver accoltellato una manager in piazza Gae Aulenti a Milano; il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere per tentato omi ... Secondo tg24.sky.it

Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo che ha accoltellato una donna a Milano: i precedenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo che ha accoltellato una donna a Milano: i precedenti ... Si legge su tg24.sky.it

Donna accoltellata a Milano, l'aggressore: "Volevo colpire simbolicamente il potere economico" - Vincenzo Lanni ha detto di aver scelto a caso la vittima, ma di aver premeditato l’aggressione in un luogo simbolo come piazza Gae Aulenti. affaritaliani.it scrive