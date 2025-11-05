Accoltellamento in piazza Gae Aulenti Vincenzo Lanni era considerato non più socialmente pericoloso da 11 mesi

Da dicembre 2024 Vincenzo Lanni non era più considerato socialmente pericoloso. il 59enne aveva terminato di scontare la pena per il duplice tentato omicidio del 2015 e, dopo anni di carcere e ricovero in Rems, era tornato a essere un uomo libero. Il 3 novembre, una settimana dopo essere stato allontanato da una cooperativa sociale di Varese, ha accoltellato di nuovo, una 43enne in piazza Gae Aulenti a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

