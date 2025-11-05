Accoltellamento choc in piazza Gae Aulenti presidio mobile tra i grattacieli di Milano | si potranno fare segnalazioni e denunce immediate

Milano, 5 novembre 2025 – Dopo l’episodio choc dell’aggressione della manager di Finlombarda, accoltellata brutalmente alla schiena da Vincenzo Lanni, saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine in piazza Gae Aulenti a Milano. Un " gravissimo episodio ", ha sottolineato la prefettura di Milano, dopo la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia e alla presenza delle autorità provinciali delle forze di polizia. Riunione in cui è stata proprio esaminata la situazione in piazza Gae Aulenti, alla luce di quanto accaduto lunedì mattina, in pieno giorno, mentre la 43enne si stava recando al lavoro in ufficio, come migliaia di milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellamento choc in piazza Gae Aulenti, presidio mobile tra i grattacieli di Milano: si potranno fare segnalazioni e denunce immediate

