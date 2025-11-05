Accoglienza minori stranieri | tre misure interdittive e sequestro della struttura

Frosinonetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiusa con l’emissione di tre misure interdittive e il sequestro della struttura l’indagine della Procura della Repubblica di Cassino sulla casa famiglia di Sant’Angelo in Theodice, destinata all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA).Il GIP del Tribunale di Cassino, su. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Strutture di accoglienza per minori stranieri, le nuove regole - Sono i tre criteri guida approvati in un'apposita delibera dalla giunta regionale che da oggi in poi determineranno il ... Scrive rainews.it

accoglienza minori stranieri treCassino, chiuso centro di accoglienza per minori: scoperte irregolarità nella gestione - Nell’estate del 2023, a seguito di un esposto e di diverse segnalazioni provenienti da cittadini della frazione Sant’Angelo in Theodice, ... Secondo msn.com

Accoglienza dei minori stranieri, tutti i danni della logica di perenne emergenza - L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza pubblica il report sulle visite effettuate nel 2023/2024 nei centri di prima accoglienza per Msna. Scrive vita.it

Cerca Video su questo argomento: Accoglienza Minori Stranieri Tre