Accoglienza minori stranieri | tre misure interdittive e sequestro della struttura
Si è chiusa con l’emissione di tre misure interdittive e il sequestro della struttura l’indagine della Procura della Repubblica di Cassino sulla casa famiglia di Sant’Angelo in Theodice, destinata all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA).Il GIP del Tribunale di Cassino, su. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Prefettura e Fondazione della Comunità insieme per i minori stranieri non accompagnati: da Pavia un modello di accoglienza con il progetto “Philos - facebook.com Vai su Facebook
Strutture di accoglienza per minori stranieri, le nuove regole - Sono i tre criteri guida approvati in un'apposita delibera dalla giunta regionale che da oggi in poi determineranno il ... Scrive rainews.it
Cassino, chiuso centro di accoglienza per minori: scoperte irregolarità nella gestione - Nell’estate del 2023, a seguito di un esposto e di diverse segnalazioni provenienti da cittadini della frazione Sant’Angelo in Theodice, ... Secondo msn.com
Accoglienza dei minori stranieri, tutti i danni della logica di perenne emergenza - L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza pubblica il report sulle visite effettuate nel 2023/2024 nei centri di prima accoglienza per Msna. Scrive vita.it