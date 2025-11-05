Acceso il primo barbecue nello spazio ed è più importante di quanto pensi

Gli astronauti cinesi hanno cucinato in orbita ali di pollo marinate e bistecche al pepe nero grazie al primo forno a emissioni zero. La stazione spaziale cinese punta a trasformare l’alimentazione in orbita in un esperimento di comfort, autonomia e tecnologia avanzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

