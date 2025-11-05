Accerchiato e picchiato nel piazzale della scuola studente al Pronto Soccorso
Ancora violenza all'Istituto “Corni” di Modena. Dopo l'aggressione costata lesioni serie ad uno studente alcuni giorni fa, nella mattinata di ieri è andato in scena un altro pestaggio. Questa volta è avvenuto all'esterno della scuola, nel piazzale antistante dove all'uscita delle lezioni si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
