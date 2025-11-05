Accensione riscaldamento Roma 2025 | date orari e regole
Con l'arrivo dell'autunno e il calo delle temperature, torna l'attenzione sulle regole per l'accensione del riscaldamento domestico a Roma per la stagione invernale 2025-2026. Le norme fanno riferimento al Dpr n. 74 del 2013, che suddivide l'Italia in sei zone climatiche e stabilisce per ciascuna periodi e limiti precisi di utilizzo dei termosifoni. Quando si accendono i termosifoni a Roma. Roma rientra nella Zona Climatica D, e in base all' ordinanza n. 147 firmata dal sindaco Roberto Gualtieri il 30 ottobre 2025, i riscaldamenti potranno essere accesi a partire da sabato 15 novembre 2025 e fino all'8 aprile 2026.
