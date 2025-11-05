Accadde oggi | 5 novembre Alessandro Magno alla battaglia di Isso

L’esercito persiano fu completamente disfatto: si contarono, infatti, oltre 110mila morti Una data storicamente importante: 5 novembre 333 a.C: l’esercito di Alessandro Magno sfidò quello del Gran Re di Persia, Dario III, nella famosa battaglia di Isso, al confine tra . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 5 novembre, Alessandro Magno alla battaglia di Isso

Leggi anche questi approfondimenti

, Venerdì 4 Novembre 1966 Alluvione di Firenze Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+04+novembre&fyi=0&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=archivio_stor - facebook.com Vai su Facebook

Accadde oggi: 4 novembre, termina in Italia la Prima Guerra Mondiale - Oggi è l’anniversario dell’armistizio di Villa Giusti del 4 novembre 1918, che per l’Italia coincide con la fine della Prima Guerra Mondiale. Come scrive fremondoweb.com

Almanacco | Martedì 4 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Lo stesso giorno saranno alluvionate anche Grosseto e Pontedera: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del g ... Scrive modenatoday.it

ACCADDE OGGI, 4 novembre: la Lazio di Zac risorge, show contro il Bologna - L'articolo ACCADDE OGGI, 4 novembre: la Lazio di Zac risorge, show contro il Bologna proviene da Lazionews. Lo riporta msn.com