abu mazen visita la tomba di papa francesco

“Quando vengo qui in Italia non posso dimenticare che lui ha riconosciuto la Palestina senza domandarlo, senza chiedere. Sono venuto da lui perché non posso dimenticare cosa ha fatto per il popolo palestinese”. Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen parlando ai giornalisti fuori dalla basilica di Santa Maria Maggiore dove si è recato in raccoglimento sulla tomba di Papa Francesco. Domani mattina incontrerà Papa Leone XIV in Vaticano a quasi un mese dall’entrata in vigore dell’accordo di tregua nella Striscia di Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

