Subito dopo il suo arrivo a Roma, il presidente palestinese Abu Mazen, ha voluto recarsi a Santa Maria Maggiore per un momento di raccoglimento davanti alla tomba di Papa Francesco. Un omaggio al Pontefice, piu' volte incontrato e sentito ma soprattutto un omaggio all'amico. "Sono venuto da Papa Francesco perche' non posso dimenticare cosa ha fatto per la Palestina e per il popolo palestinese e non posso dimenticare che lui ha riconosciuto la Palestina senza che nessuno abbia dovuto chiedergli di farlo", ha detto Abu Mazen ai giornalisti che lo attendevano sul sagrato della Basilica, tra imponenti misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Abu Mazen omaggia l'amico Francesco, domani da Leone