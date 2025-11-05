Abdelbaki Es Satty l’imam che trascinò la Catalogna nel terrore
Quando la notte del 16 agosto 2017 un’esplosione squarciò la casa di Alcanar, una piccola località della provincia di Tarragona, la polizia catalana pensò inizialmente a un incidente domestico. Solo ore dopo si sarebbe scoperto che quella deflagrazione aveva interrotto il piano di uno dei più gravi attentati mai progettati in Spagna dopo l’11 marzo 2004. Tra le macerie venne trovato il corpo di Abdelbaki Es Satty, imam marocchino di 44 anni, il vero cervello del gruppo jihadista che di lì a poche ore avrebbe colpito Barcellona e Cambrils, causando 16 morti e oltre 130 feriti. 🔗 Leggi su Panorama.it
Altre letture consigliate
Barcellona:Belgio chiese dati imam Satty - All'inizio del 2016, la polizia belga e le autorità di Vilvoorde, cittadina a due passi da Bruxelles, chiesero alla Spagna informazioni riguardo a possibili collegamenti con il terrorismo su Abdelbaki ... Si legge su ansa.it
Madrid ammette: imam Es Satty informatore servizi segreti spagnoli - L'imam di Ripoll Abdelbaki Es Satty, ritenuto la mente della cellula jihadista responsabile degli attentati di Barcellona e Cambrils, è stato un informatore dei servizi segreti spagnoli Condividi ... Come scrive rainews.it
Abdelbaki Es Satty, l'imam qui aurait "mangé le cerveau" des assaillants - Abdelbaki Es Satty, l'imam marocain au coeur de la cellule terroriste à l'origine des attentats en Catalogne, est soupçonné d'avoir "mangé le cerveau" de ses jeunes compatriotes pour les amener à ... la-croix.com scrive