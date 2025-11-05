Abbiamo già ‘occupato’ il calendario Lo sfottò di Atreju a Maurizio Landini

Anche quest'anno Atreju è pronto ad animare il dicembre romano: la festa di Fratelli d'Italia è in programma dal 6 al 14 dicembre: ben 9 giorni di appuntamenti ed eventi che vedranno la partecipazione di numerosi volti della politica e del governo. Come sempre, l'invito è stato esteso anche agli esponenti di partiti diversi da quelli della maggioranza per un confronto aperto e schietto con tutti per ragionare sul bene dell'Italia. Le date sono state comunicate dal profilo ufficiale di Atreju, che non ha mancato di lanciare una frecciatina alla Cgil, che da qualche tempo ha preso l'abitudine di dichiarare gli scioperi per allungare il weekend, o di lunedì o di venerdì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

