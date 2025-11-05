Abbazia del Monte Buonguerrieri FdI | Dal governo 3 milioni di euro risorse preziose Ne servono altre

“Risorse preziose e importanti per l'Abbazia del Monte di Cesena, grazie al governo Meloni”. A darne l'annuncio è la deputata FdI, Alice Buonguerrieri, che si è recata nuovamente presso l'Abbazia del Monte per fare il punto con l'abate Don Mauro sulle procedure, seguite sin da principio dalla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it