Abbandona i rifiuti per strada 1500 euro di sanzione per un 55enne beccato dalla polizia municipale
Proseguono i controlli della polizia municipale, per contrastare l’abbandono incontrollato dei rifiuti. Nella giornata di ieri, durante un servizio a Librino, la pattuglia del nucleo ambientale, in borghese e a bordo di un’auto civetta, ha intercettato un uomo mentre depositava in via Librino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
