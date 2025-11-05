AAA Babbo Natale digital friendly cercasi e non solo | ecco le professioni più richieste e la ricca offerta di lavoro per le feste
Alla faccia dei gufi. Dimenticate, nonostante il battage propagandistico insistente di Landini, Schlein e compagni, lagne su crisi, salario minimo e quant’altro. Del resto, il Natale non è solo luci, panettoni e regali, ma anche un gigantesco generatore di impiego. e se a confermarlo interviene Assolavoro possiamo crederci. L’associazione di categoria delle agenzie per il lavoro operanti sul territorio italiano, infatti, ha elaborato sulla base dei dati, un’analisi secondo cui per le festività 2025 sarà possibile scartare un pacco regalo con oltre 40.000 opportunità di lavoro veicolate dalle agenzie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
