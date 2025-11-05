A volte ritornano | l’esordio alla regia del comico palermitano Vittorio Barbera
Il ritorno a casa è un viaggio che può cambiare tutto, un confronto con ciò che siamo stati, con chi ci aspetta e con chi non c’è più. Da qui prende vita “A volte ritornano”, la nuova commedia scritta e interpretata dal comico palermitano Vittorio Barbera, al suo esordio alla regia venerdì 14. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
