A Villa del Conte il Ponte dell’Arcobaleno dedicato alla memoria degli animali domestici
Sabato 8 novembre alle ore 16.00 verrà inaugurato a Villa del Conte, all’interno del Parco Anna in via Nicola Grassi, il “Ponte dell’Arcobaleno”, una nuova e toccante installazione dedicata al ricordo degli animali d’affezione che non ci sono più.«Nasce infatti una struttura unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Bellissima la SALA TEATRO PIACENTINI della Parrocchia dei Santi Giuseppe e Giuliana in Villa del Conte per ogni attività culturale e teatrale con 335 posti a sedere e in sicurezza. Vicina da raggiungere e pronta ad accogliere il pubblico per la rassegna A T - facebook.com Vai su Facebook
Villa Del Conte. Autovelox abbattuto reinstallato nello stesso punto: adesso è scontro politico - Altrettanto nota è la divergenza di opinione tra i sindaci in merito all’utilizzo degli ... Come scrive ilgazzettino.it
Conte, ponte sullo Stretto non ha pubblica utilità - "I residenti si trovano qui con la spada di Damocle, con la prospettiva di espropriazione che ovviamente li sconforta e non gli consente neppure di fare investimenti o ristrutturazioni. Come scrive ansa.it
"Fleximan sta arrivando": a Villa del Conte autovelox abbattuto con tanto di firma - Immagine divenuta frequente in Veneto, la fine dell'ennesimo autovelox. Come scrive rainews.it