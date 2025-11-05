A Very Jonas Christmas Movie | il trailer del film dal 14 novembre su Disney+
I Jonas Brothers cercano di tornare a casa per Natale nel trailer ufficiale di A Very Jonas Christmas Movie, il film che debutterà il 14 novembre su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Il trailer presenta anche il primo singolo tratto dal film, “Coming Home This Christmas” con Kenny G, ora disponibile su Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube Music. La colonna sonora originale di A Very Jonas Christmas Movie, prodotta da Hollywood RecordsRepublic Records e dall’executive music producer Justin Tranter, è disponibile per il Pre-Add e il Pre-Save e uscirà in formato digitale, su CD e su LP a partire dal 14 novembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
