A Very Jonas Christmas Movie | il trailer del film dal 14 novembre su Disney+

Cinefilos.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Jonas Brothers cercano di tornare a casa per Natale nel trailer ufficiale di A Very Jonas Christmas Movie, il film che debutterà il 14 novembre su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Il trailer presenta anche il primo singolo tratto dal film, “Coming Home This Christmas” con Kenny G, ora disponibile su Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube Music. La colonna sonora originale di A Very Jonas Christmas Movie, prodotta da Hollywood RecordsRepublic Records e dall’executive music producer Justin Tranter, è disponibile per il Pre-Add e il Pre-Save e uscirà in formato digitale, su CD e su LP a partire dal 14 novembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

very jonas christmas movieA Very Jonas Christmas Movie, arriva il film con i Jonas Brothers su Disney+ - I Jonas Brothers cercano di tornare a casa per Natale nel trailer ufficiale di A Very Jonas Christmas Movie, il film che debutterà il 14 novembre su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. teleblog.it scrive

very jonas christmas movieFilm natalizio A Very Jonas Christmas Movie, esce la colonna sonora - Disponibile il trailer ufficiale di A Very Jonas Christmas Movie, in uscita il 14 novembre su Disney+ e Hulu. Come scrive msn.com

very jonas christmas movieJonas Brothers Bring Holiday Chaos (and Cheer) in A Very Jonas Christmas Movie Coming to Disney+ and Hulu - Disney has dropped the trailer for A Very Jonas Christmas Movie, a new holiday comedy star ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Very Jonas Christmas Movie