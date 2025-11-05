A Verona il vino incontra le arti | debutta un viaggio sensoriale

Un’idea capace di intrecciare vino e arti prende forma a Verona. “Sometimes Somewhere. Noi siamo Arte”, concepito da Marco Signorini, verrà presentato il 12 novembre 2025, alle 20.30, nella Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico: un invito a vivere l’emozione dell’attesa e la rarità dell’opera unica. Un manifesto che nasce dall’attesa Un tempo non segnato e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Verona il vino incontra le arti: debutta un viaggio sensoriale

