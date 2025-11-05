A Verissimo la verità sul caso Mark Caltagirone | Eliana Michelazzo ospite di Silvia Toffanin

Dopo anni di silenzio e accuse, l'ex agente di Pamela Prati torna davanti alle telecamere. Ospite di Silvia Toffanin, ripercorrerà le tappe di una storia che sconvolse l'Italia televisiva. È di pochi giorni fa la notizia che la Eliana Michelazzo è stata assolta dall'accusa di aver coinvolto un minore nella celebre messinscena che ha fatto il giro della televisione italiana per oltre un anno - il caso noto come Pamela Prati-gate con il fantomatico Mark Caltagirone. In virtù di questa sentenza, Michelazzo sarà ospite sabato 8 novembre del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin: occasione in cui racconterà per la prima volta la sua versione della vicenda, dopo anni di silenzio mediatico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - A Verissimo la verità sul caso Mark Caltagirone: Eliana Michelazzo ospite di Silvia Toffanin

Altre letture consigliate

Un padre che cerca la verità sulla morte di suo figlio Michele: ora a #Verissimo Giuseppe Noschese. - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo, torna in Tv il caso Mark Caltagirone con nuove rivelazioni - Eliana Michelazzo sarà infatti ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” con nuove rivelazioni. Lo riporta notizie.it

Serena Bortone a Verissimo: «Le polemiche per il caso Scurati? Sono tranquilla. Sono single perché poi i fidanzati vogliono stare a casa mia» - La carriera della giornalista inizia quando Serena aveva 18 anni ma della vita privata si sa veramente pochissimo. Come scrive ilmessaggero.it

Serena Bortone a Verissimo dopo il caso-Scurati: “Sono tranquilla, sono grata alla Rai” - Prima volta a Verissimo per Serena Bortone, intervistata da Silvia Toffanin dopo il caso Antonio Scurati. Secondo dilei.it