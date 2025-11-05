A Vasto le esposizioni La Donna in Arte e Ferite | l’arte come strumento di cura racconto e autodeterminazione
Nell’ambito delle iniziative promosse per la promozione della salute di genere e del mese appena concluso di "Ottobre in rosa”, l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vasto, guidato dall’assessora Anna Bosco, presenta due esposizioni che condividono un unico filo conduttore: l’arte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
