A Torino nascerà un monumento per le vittime dell’Heysel

In una nota del Comune l'approvazione della proposta dell'assessore allo Sport Carretta per la realizzazione del momumento che ricorda. 🔗 Leggi su Golssip.it

torino nascer224 monumento vittimeIl monumento dedicato alle vittime dell’Heysel si farà: via libera della giunta comunale di Torino - TORINO – Sarà realizzato il monumento dedicato alle vittime dell’Heysel: la giunta comunale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore allo Sport Domenico Carretta, il progetto di fattibilità ... Si legge su quotidianopiemontese.it

