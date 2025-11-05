A Torino nascerà un monumento per le vittime dell’Heysel

In una nota del Comune l'approvazione della proposta dell'assessore allo Sport Carretta per la realizzazione del momumento che ricorda.

Il monumento dedicato alle vittime dell'Heysel si farà: via libera della giunta comunale di Torino - TORINO – Sarà realizzato il monumento dedicato alle vittime dell'Heysel: la giunta comunale ha approvato oggi, su proposta dell'assessore allo Sport Domenico Carretta, il progetto di fattibilità

Un monumento per le vittime dell'Heysel. La Giunta approva progetto fattibilità - Assessore Carretta: "Mantenere viva la memoria"

A TORINO - Dalla Giunta il via libera alla realizzazione del monumento per le vittime dell'Heysel - È stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un monumento dedicato alle vittime dell'Heysel proposto dall'assessore allo Sport Domeni