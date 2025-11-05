A teatro arriva il grande musical di Broadway Jekyll and Hyde

Forlitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Diego Fabbri, mercoledì 3 dicembre, arriva il grande musical con lo spettacolo "Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde" di Robert Louis Stevenson in un nuovo adattamento a firma Stefano Naldi con la produzione del Teatro Delle Forchette di Forlì.Sul palco un cast numeroso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

