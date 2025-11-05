A Summonte va in scena Giuseppe Moscati il nostro Santo
La Compagnia Instabile e Traballante del Rione Sanità dell’Ospedale San G. Moscati di Avellino porta sul palco una storia di fede, umanità e coraggio con lo spettacolo “Giuseppe Moscati, il nostro Santo”, in programma domenica 9 novembre alle ore 19 presso il Centro Congressi A. De Simone di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
A seguito delle verifiche tecniche effettuate dopo gli eventi sismici dei giorni scorsi, ho ritenuto necessario disporre ad horas la chiusura dell’edificio comunale e del plesso scolastico di Summonte. Si tratta di una misura che non poteva essere rimandata dopo - facebook.com Vai su Facebook
Benevento, arriva la reliquia di san Giuseppe Moscati: la sua vita va in scena al Comunale - Venerdì, alle 19, al Teatro Comunale di Benevento, la delegazione di Benevento dell'Ordine equestre del Santo sepolcro di Gerusalemme, con il patrocinio della Curia arcivescovile e del Comune, ... Scrive ilmattino.it