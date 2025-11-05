A Stezzano microchip gratis per i cani
IL SERVIZIO. Venerdì 14 e sabato 15 novembre, al Centro Commerciale Le Due Torri di Stezzano, i veterinari di Ats Bergamo applicheranno gratuitamente il microchip ai cani, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
