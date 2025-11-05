A Stezzano microchip gratis per i cani

Ecodibergamo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL SERVIZIO. Venerdì 14 e sabato 15 novembre, al Centro Commerciale Le Due Torri di Stezzano, i veterinari di Ats Bergamo applicheranno gratuitamente il microchip ai cani, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

a stezzano microchip gratis per i cani

© Ecodibergamo.it - A Stezzano microchip gratis per i cani

Scopri altri approfondimenti

stezzano microchip gratis caniA Stezzano microchip gratis per i cani - Venerdì 14 e sabato 15 novembre, a Le Due Torri di Stezzano i veterinari applicheranno gratuitamente il microchip ai cani. Segnala ecodibergamo.it

stezzano microchip gratis caniDue giorni alle Due Torri per mettere il microchip gratuito al proprio cane: ecco come fare - L'iniziativa di Ats Bergamo per il 14 e 15 novembre. Da bergamo.corriere.it

stezzano microchip gratis caniMicrochip gratis contro l’abbandono dei cani, al via la campagna - Sezione Provinciale di Frosinone” e dalla Asl del capoluogo ... Come scrive ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Stezzano Microchip Gratis Cani