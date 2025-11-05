A spasso a Roveleto ma risultava espulso e con una condanna a due anni | arrestato

Ilpiacenza.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattina del 4 novembre i carabinieri di Fiorenzuola, impegnati in un controllo capillare sul territorio, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano. L’operazione, ha visto coinvolto un cittadino marocchino di 23 anni senza fissa dimora ed irregolare sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

