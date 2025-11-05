A scuola di inclusione | nel comune brianzolo il progetto a sostegno delle famiglie e degli alunni stranieri

Monzatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rendere la scuola inclusiva anche per chi parla poco l’italiano. A Limbiate è partito il progetto di mediazione linguistica e culturale promosso dal Comune e dall’ambito di Desio, in collaborazione con la cooperativa Sistema Integrazione. Obiettivo, dare supporto a chi ancora non parla bene la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scuola inclusione comune brianzoloScuola e inclusione dei giovani G2: in provincia di Arezzo una riflessione permanente - Arezzo, 4 novembre 2025 – E’ grazie all’Otto per Mille della Chiesa Valdese che ACB Social Inclusion, associazione impegnata da più di dieci anni nell’inclusione scolastica dei minori stranieri, ha re ... msn.com scrive

scuola inclusione comune brianzoloInclusione, scuola e sanità, le ultime delibere della Giunta - 3,2 milioni di euro per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati. Da rainews.it

Inclusione, il murales finisce in lite. E’ scontro tra la scuola e il Comune - Critiche dell’amministrazione al progetto dell’istituto Baracchini di dipingere il muro davanti all’edificio. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Inclusione Comune Brianzolo