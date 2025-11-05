A Santa Sofia la seconda edizione di Napoli in… mensa 2.0
Nelle pieghe più intime della città, dove la solidarietà diventa gesto quotidiano e il pane si fa simbolo di cura, torna un appuntamento che profuma di umanità e buon gusto. Giovedì 6 novembre 2025 alle ore 20.00 la Mensa Sociale della Società di San Vincenzo de Paoli, in Via Santa Sofia, si trasformerà ancora una . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Open Day – Scuola “Santa Sofia” di Lendinara Tre appuntamenti dedicati a famiglie e futuri alunni per conoscere da vicino il percorso educativo del Nido, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. La Scuola Santa Sofia accompagnerà i visitatori a - facebook.com Vai su Facebook
Si parla del futuro della montagna alla nuova edizione di Oltreterra - Nuove economie sostenibili per le comunità delle montagne italiane’ dedicata al tema ‘Una rete di reti’. Segnala msn.com
Grandi e Galimberti super ospiti a Santa Sofia - È stata presentata nella sala del consiglio comunale di Santa Sofia la seconda edizione della rassegna ‘Un problema di genere. Secondo ilrestodelcarlino.it