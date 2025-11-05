A San Lazzaro apre lo sportello comunale per il testamento biologico
San Lazzaro si dota del suo sportello comunale per il testamento biologico. Da mercoledì 12 novembre sarà attivo un punto informazioni dedicato all’informazione, all’ascolto e all’accompagnamento nella redazione e nel deposito delle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) come previsto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
