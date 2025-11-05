A Parigi l' inaugurazione del primo negozio Shein tra code e proteste

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunghe code fin dal mattino presto tra rue de Rivoli e rue des Archives nel giorno dell'apertura del primo negozio non virtuale del colosso asiatico Shein a Parigi, al Bazar de l'Hotel de Ville (Bhv), tra i grandi magazzini più antichi ed emblematici della città. All'ingresso l'assalto dei clienti ma anche di militanti, alcuni con bandiere palestinesi, altri con cartelloni per denunciare lo sfruttamento della minoranza Uiguri in Cina. ''Dalla colonizzazione ai vostri armadi'', è stato uno degli slogan scandito nel nuovo punto vendita. Gli attivisti sono poi stati portati fuori dal servizio d'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

a parigi l inaugurazione del primo negozio shein tra code e proteste

© Tgcom24.mediaset.it - A Parigi l'inaugurazione del primo negozio Shein tra code e proteste

Leggi anche questi approfondimenti

parigi inaugurazione primo negozioShein sospeso in Francia, cosa succede? La bufera sulle bambole gonfiabili e il primo negozio a Parigi (tra le proteste) - Il premier francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato l'avvio di una procedura di «sospensione» in Francia della ... Lo riporta msn.com

parigi inaugurazione primo negozioSHEIN apre a Parigi nel momento peggiore: cosa sta succedendo - Inaugurato a Parigi il primo negozio fisico di SHEIN, tra proteste in strada e lo scandalo delle bambole sessuali pedopornografiche. Da punto-informatico.it

parigi inaugurazione primo negozioShein apre a Parigi, esplode la protesta. Lo scandalo delle bambole, l’impennata di clienti e la mossa di Lecornu - Il primo punto vendita al mondo del gruppo Shein ha aperto i battenti nello storico centro commerciale BHV Marais di Parigi. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Parigi Inaugurazione Primo Negozio