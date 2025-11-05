A Parigi l' inaugurazione del primo negozio Shein tra code e proteste
Lunghe code fin dal mattino presto tra rue de Rivoli e rue des Archives nel giorno dell'apertura del primo negozio non virtuale del colosso asiatico Shein a Parigi, al Bazar de l'Hotel de Ville (Bhv), tra i grandi magazzini più antichi ed emblematici della città. All'ingresso l'assalto dei clienti ma anche di militanti, alcuni con bandiere palestinesi, altri con cartelloni per denunciare lo sfruttamento della minoranza Uiguri in Cina. ''Dalla colonizzazione ai vostri armadi'', è stato uno degli slogan scandito nel nuovo punto vendita. Gli attivisti sono poi stati portati fuori dal servizio d'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
