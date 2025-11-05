A Palazzo Dogana in mostra le ' Storie di confine' del fotografo Francesco Pistilli
Venerdì 7 novembre alle 17.30, presso la Galleria di Palazzo Dogana sarà inaugurata la mostra ‘Limes. Storie di Confine’ di Francesco Pistilli che fa parte della 14esima edizione di ‘FoggiaFotografia: La Puglia senza confini’ organizzata dal FotoCineClub di Foggia. La mostra consta di 25 foto a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
