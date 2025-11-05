A Palazzo della Cultura un nuovo incontro del Gruppo di Lettura dedicato agli adulti

Venerdì 7 novembre, alle 17:30, presso la Sala Capone del Palazzo della Cultura, torna l’appuntamento con il Gruppo di Lettura dedicato agli adulti, un’occasione per condividere riflessioni e passioni letterarie in un clima di confronto aperto e partecipato.Il libro al centro dell’incontro sarà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

