A Palazzo della Cultura un nuovo incontro del Gruppo di Lettura dedicato agli adulti

Venerdì 7 novembre, alle 17:30, presso la Sala Capone del Palazzo della Cultura, torna l’appuntamento con il Gruppo di Lettura dedicato agli adulti, un’occasione per condividere riflessioni e passioni letterarie in un clima di confronto aperto e partecipato.Il libro al centro dell’incontro sarà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Giovedì 6 novembre a Palazzo della Cultura, il Comune e i partner PTS e Melting Pro presentano il programma ufficiale della candidatura. Presente il sindaco Trantino #cataniacontinua - facebook.com Vai su Facebook

A Roma restaurati prospetti Palazzo Conservatori e Palazzo Nuovo - Inconfondibili quinte architettoniche di piazza del Campidoglio, le facciate di Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo tornano a offrirsi in una veste rinnovata agli occhi dei visitatori a seguito d ... Si legge su ansa.it

Nuovo Corecom Umbria insediato a palazzo Cesaroni - Queste le parole chiave richiamate più volte per lanciare il nuovo corso del Corecom Umbria, appena insedi ... Come scrive msn.com

Regionali, nuovo incontro a Palazzo Chigi: ore decisive per la scelta del candidato presidente - In quella sede i leader dei partiti proveranno a sistemare le tessere di un mosaico nazionale ancora da completare. Segnala rainews.it