A Padelness 2025 si corre la Side by Side Run Testimonial Annalisa Minetti

2anews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Side by Side Run si svolgerà sabato 22 novembre, alle 12:00 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.  “PADELNESS. La prima fiera italiana del padel e del fitness” torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli, da venerdì 21 a domenica 23 novembre con una seconda edizione in cui è stato dato spazio a partnership prestigiose, come quella con Napoli Running, con . 🔗 Leggi su 2anews.it

a padelness 2025 si corre la side by side run testimonial annalisa minetti

© 2anews.it - A Padelness 2025 si corre la Side by Side Run. Testimonial Annalisa Minetti

Leggi anche questi approfondimenti

padelness 2025 corre sideA Padelness 2025 si corre la Side by Side Run. Testimonial Annalisa Minetti - nuotatrice paralimpica medaglia di bronzo a Parigi 2024 e ai Mondiali 2025 a Singapore; e Vincenzo Abbagnale, campione mondiale di canottaggio. Come scrive 2anews.it

padelness 2025 corre sideNapoli, alla Mostra d’Oltremare torna “Padelness. La prima fiera italiana del padel e del fitness” - La prima fiera italiana del padel e del fitness” torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli, da venerdì 21 a domenica 23 novembre con una seconda edizione in ... Riporta msn.com

A novembre torna Padelness, fiera del padel e fitness - Padelness, la prima fiera italiana del padel e del fitness torna alla Mostra d'Oltremare di Napoli, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, con una seconda edizione ampliata negli spazi e nei contenuti. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Padelness 2025 Corre Side