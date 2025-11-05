A Padelness 2025 si corre la Side by Side Run Testimonial Annalisa Minetti

La Side by Side Run si svolgerà sabato 22 novembre, alle 12:00 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. “PADELNESS. La prima fiera italiana del padel e del fitness” torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli, da venerdì 21 a domenica 23 novembre con una seconda edizione in cui è stato dato spazio a partnership prestigiose, come quella con Napoli Running, con . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - A Padelness 2025 si corre la Side by Side Run. Testimonial Annalisa Minetti

Leggi anche questi approfondimenti

Iscrizioni aperte! Partecipa alla Padelness Run – Side by Side Run il 22 novembre 2025 alla Mostra d’Oltremare, Napoli! Una corsa di 5 km aperta a tutti, con la possibilità di correre insieme a una persona cara, utilizzando il cordino per vivere - facebook.com Vai su Facebook

A Padelness 2025 si corre la Side by Side Run. Testimonial Annalisa Minetti - nuotatrice paralimpica medaglia di bronzo a Parigi 2024 e ai Mondiali 2025 a Singapore; e Vincenzo Abbagnale, campione mondiale di canottaggio. Come scrive 2anews.it

Napoli, alla Mostra d’Oltremare torna “Padelness. La prima fiera italiana del padel e del fitness” - La prima fiera italiana del padel e del fitness” torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli, da venerdì 21 a domenica 23 novembre con una seconda edizione in ... Riporta msn.com

A novembre torna Padelness, fiera del padel e fitness - Padelness, la prima fiera italiana del padel e del fitness torna alla Mostra d'Oltremare di Napoli, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, con una seconda edizione ampliata negli spazi e nei contenuti. Lo riporta ansa.it