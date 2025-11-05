A Norcia un gesto d’amore italoamericano fa nascere il campo da basket comunale

Perugiatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto d’amore e di solidarietà. Un aiuto giunto a Norcia d’oltreoceano, a seguito del sisma che nel 2016 ha duramente colpito i luoghi e le persone. È nato da tutto questo il progetto che ha permesso di realizzare il campo da basket comunale, inaugurato mercoledì 5 novembre e da questo momento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Norcia Gesto D8217amore Italoamericano