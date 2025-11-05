A New York vince Mamdani qui Prodi vuole convergenza al centro | vince chi propone soluzioni ai problemi
New York sceglie un sindaco musulmano, con un programma di proposte “sociali”, con un forte afflusso alle urne. L’elettorato che non vedeva differenze tra democratici e repubblicani (Trump ha sostenuto il democratico Cuomo ) ha scelto una proposta alternativa, tornando a votare. In Italia c’è chi propone, come Prodi, una convergenza al “centro” per battere la destra al potere. Il centro vince se lo status quo soddisfa gran parte dell’elettorato, oppure se chi non ha una posizione sociale di “centro”, non trovando offerta politica adeguata, non vota. Trump ha vinto le elezioni promettendo il ritorno delle produzioni in Usa, dopo una politica di delocalizzazione che ha impoverito la classe operaia; le sue proposte non sono di centro, sono estreme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
